Europäischer Tag der Sprache: So lernt man Fremdsprachen

Fremdsprachen werden immer wichtiger, um im Beruf voranzukommen oder um etwas von der Welt zu entdecken. Das Problem ist allerdings immer, dass es gar nicht so einfach ist, eine Sprache zu lernen, wenn man die Schule schon abgeschlossen hat. Dann muss man sich immer extra Zeit dafür nehmen und die ist bei uns allen oft eng gestrickt. Wie kann ich also am einfachsten und schnellsten eine Sprache lernen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler zum heutigen Europäischen Tag der Sprache mit Torben Schmidt gesprochen. Er ist Professor für Didaktik des Englischen an der Leuphana Universität Lüneburg.