Europäischer Tag der Parke: Wie retten wir die Bäume?

Parks sind essenzielle Bestandteile von Städten: sie regulieren das Klima, bieten Erholung und dienen als Sportstätte. Doch wie viel ein Park für eine Stadt tun kann, hängt maßgeblich von seinen Bäumen ab. Und denen geht es nicht gut: Die immer heißeren und trockeneren Sommer machen ihnen zu schaffen. Das betrifft auch die großen Parkanlagen im Südwesten, zum Beispiel den Schwetzinger Schlosspark, eine Gartenanlage aus dem 18. Jahrhundert. Dort kümmert sich Hartmut Troll um die Bäume - er ist Gartenkonservator für die großen Schlossanlagen in Baden-Württemberg. Was die Bäume dort am meisten gefährdet - und wie man ihnen helfen kann - verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.