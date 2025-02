Unsicherheit in der Sicherheitspolitik: "Europa braucht diesen Druck aus den USA"

Eilig hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach den Ankündigungen der USA und Russlands, über ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu verhandeln, jetzt zu einer Konferenz der europäischen Staats- und Regierungschefs eingeladen. "Man kann nur hoffen, dass die Europäer diesen Weckruf gehört haben", sagt der Politikwissenschaftler Stefan Meister in SWR Aktuell.

Der große Angriffskrieg durch Russland habe offensichtlich nicht ausgereicht, um die Europäer so aufzuwecken, dass sie tatsächlich in die europäische Sicherheit investieren.

"Europa braucht diesen Druck aus den USA"

Seiner Ansicht nach braucht es "Donald Trump und diesen Druck aus den USA, um eine neue Sicherheitspolitik in Europa zu entwickeln." Nun gebe es keine Alternative mehr, da die Androhung aus Washington im Raum stehe, sich zumindest teilweise aus Europa zurückzuziehen, so der Politikwissenschaftler an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Warum er das Treffen der Europäer in Paris für "spät, aber nicht für zu spät" hält, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler mit Meister gesprochen.