Europa muss mit der islamistischen HTS in Syrien reden

Man kann nicht überhaupt nicht mit der HTS sprechen, sonst müsste man sich komplett heraushalten - und das will im Moment niemand. Wir sind in Europa auch mit davon abhängig, wie es in Syrien weiter geht: Die Millionen Flüchtlinge, die vor knapp zehn Jahren zu uns kamen, sind ein Zeichen, wie sehr es für uns auch wichtig ist, dass es in Syrien und in den anderen Ländern des Nahen Ostens stabil bleibt oder Stabilität wieder hergestellt werden kann.