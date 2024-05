Euro 2024: Fußball-Training im 5-Sterne-Glück

per Mail teilen

Seit Sonntag ist die Fußballnational-Mannschaft im Trainingslager für die EM in Blankenhain in Thüringen - und dort ist es "sehr exklusiv, fünf Sterne plus", sagt der Sportjournalist Jörg Tegelhütter, der vor Ort mit dabei ist. "Der DFB hat gleich ein ganzes Resort gebucht, mit zwei Pools, eigenem Golfplatz und Wembley-Rasen". Nationaltrainer Julian Nagelsmann habe sichtlich ein Wohlfühlklima schaffen wollen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph schildert Tegelhütter außerdem die Stimmung im Trainingslager und die Aktivitäten der Nationalfußballer für die Fans vor Ort. Hören Sie im Interview auch, welche Spieler noch fehlen und wo es bisher nicht ganz rund läuft.