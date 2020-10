per Mail teilen

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, (Katarina) Barley, erwartet vom EU-Sondergipfel zur Lage in Belarus ein deutliches Signal gegen Machthaber Lukaschenko. Nach der fragwürdigen Wiederwahl Lukaschenkos und den Protesten in Belarus hat EU-Ratschef Michel für Mittwoch zu dem Treffen eingeladen. Barley sagte im SWR, die Europäische Union müsse Lukaschenko weiterhin zeigen, dass sie die Vorgänge in Belarus nicht akzeptiere. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat Barley erläutert, weshalb die EU dennoch vorsichtig vorgehen müsse.