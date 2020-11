Nach Ansicht des Europa-Politikers Daniel Cohn-Bendit sind die Nationalstaaten nicht in der Lage, allein auf die aktuellen globalen Probleme zu reagieren. In der SWR-Sendung Demokratie-Forum Hambacher Schloss nannte Cohn-Bendit als Beispiel die Corona-Pandemie: "Wäre die EU nicht da gewesen, um für die Menschen in Europa die Impfstoffe sicherzustellen, dann hätte es kein Staat geschafft - auch Deutschland hätte nicht die Power gehabt, um sich auf dem Weltmarkt durchzusetzen." Deutschland sei ohne die EU nicht handlungsfähig. Zum Thema "Die Europäische Union - ein (Alb-)Traum?" diskutierten am 17. November 2020 bei Moderator Michel Friedman außerdem die Journalistin Gemma Pörzgen und der Mainzer Historiker Andreas Rödder.

Mehr zum Demokratie-Forum Hambacher Schloss hier.