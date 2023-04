EU-Parlamentsvize Barley: Europa darf sich auch in Sachen Taiwan nicht heraushalten

Der Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock in China galt sowieso schon als heikel, und jetzt dürften die Begegnungen noch genauer beobachtet werden - wegen der jüngsten Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Taiwan-Konflikt.

Europa dürfe sich nicht einseitig an den USA orientieren - der Schutzmacht Taiwans - sondern müsse eigenständige Positionen vertreten - das ist das Plädoyer von Macron. China und andere haben ihn so verstanden, dass sich die EU im Fall eines militärischen Konflikts zwischen China und Taiwan heraushalten sollte.

Warum das nicht die Haltung der EU sein kann, erklärt Katharina Barley (SPD), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Hat Macron recht, wenn er nahelegt, Europa brauche im Taiwan-Konflikt eine eigene Position?

Katharina Barley: Viel von dem, was Emmanuel Macron gesagt hat, ist ja nicht neu. Wir müssen einen eigenständigen Machtblock bilden, eine sogenannte strategische Autonomie. Das ist richtig gut, das ist gut so - denn wenn wir wieder einen amerikanischen Präsidenten Trump bekommen, können wir uns natürlich nicht mehr auf dieses Bündnis verlassen. Aber das Irritierende ist, dass er das im Zusammenhang mit einem Taiwan-Konflikt gesagt hat und im Verhältnis mit China- das hat schon für viel Verwirrung gesorgt.

SWR: Steht damit ein Stück weit auch die Geschlossenheit der EU im Auftreten gegenüber China auf dem Spiel?

Barley: Das gibt zumindest Irritationen im Moment. Aber das Dümmste, was wir jetzt machen könnten, wäre, einen lauten, scharfen innereuropäischen Konflikt herbeizureden. Solche Fragen müssen jetzt wirklich auch intern geklärt werden. Wir haben nicht den hundertprozentigen gleichen Angang gegenüber China, das ist auch bekannt. Da gibt es ja noch andere Staaten. Aber wir brauchen eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Stimme

SWR: Macron war in Peking, hat mit Staatschef Xi Jinping über den Taiwan-Konflikt und über eine mögliche europäische Position gesprochen. Jetzt kommt heute Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach Peking. Welche Position sollte sie einnehmen?

Barley: Die deutsche Position zum Thema „strategische Autonomie“ ist ja klar. Da haben wir ja keine grundsätzlich andere Auffassung, und wir gehen diesen Weg ja auch schon in vielen Feldern: Im Bereich Energie, im Bereich Digitales, im Bereich Gesundheit – dass wir ein eigenständiges, starkes Europa sind. Im Bereich Verteidigung ist es klar, dass die USA unser stärkster Verbündeter sind und bleiben, und dass wir die Grenzen Taiwans als unverletzlich betrachten. Auch das ist eine klare deutsche Position.

SWR: Wenn ich Sie da richtig verstehe, Frau Barley, dann gehen Sie da ein Stück weit auf Distanz zu den Äußerungen von Macron - und sehen Europa an der Seite der USA in diesem Taiwan-Konflikt?

Barley: Natürlich haben wir einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung, so wie Macron das formuliert hat. Die Frage ist halt nur, ob man das auf den Taiwan-Konflikt so beziehen kann, wie das zumindest in der chinesischen Lesart getan wird, nämlich dass Europa sich da raushalten wird. Wir erwarten ja auch von den USA, dass sie sich nicht beim Ukraine-Konflikt heraushalten. Natürlich gehen uns Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen von feststehenden Grenzen in aller Welt etwas an.

SWR: Der Ukraine-Krieg ist ein weiteres Thema, das die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ansprechen will, wenn sie sich mit der chinesischen Staats- und Parteiführung trifft. Welche Möglichkeiten hat Baerbock da überhaupt, auf die chinesische Regierung einzuwirken, dass Peking seinen Einfluss auf Russland nutzt, um diesen Krieg zu beenden?

Barley: Auch in der Hinsicht hat Emmanuel Macron ja etwas gesagt, und an dem Punkt auch etwas sehr Deutliches in Richtung China: Zum Beispiel, dass er erwartet, dass China seinen Einfluss weiter geltend macht, dass Russland keine Atomwaffen einsetzt. Damit hat er auch klar gesagt, dass er davon ausgeht, dass China auch diesen Einfluss auf Russland hat - und davon gehen wir alle aus, dass China auf Russland einwirken kann. Das wissen wir. Und diesen Einfluss sollte China auch geltend machen. Das tut es anscheinend auch derzeit, und liefert ja auch nach allen bisherigen Erkenntnissen keine schweren Waffen an Russland - was schon bemerkenswert ist.

SWR: Ganz kurz zum Schluss Frau Barley, der französische Staatspräsident war in Peking, die EU-Kommissionspräsidentin war dort, jetzt der Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin. Werden all diese Gespräche am Ende die europäische Position stärken?

Barley: Gespräche müssen immer sein, und Gespräche mit China als so wichtigem Player in der Weltpolitik müssen immer sein. Wichtig ist, dass wir uns innerhalb Europas gut miteinander abstimmen. Und ich hoffe, dass das passiert und auch im Vorfeld dieses Besuches passiert ist.