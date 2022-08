Konflikt mit China: EU-Parlamentspräsidentin Nicola Beer (FDP) begrüßt Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihre politischen Gespräche in Taiwan begonnen und China setzt seine Drohungen in die Tat um. Als Reaktion startete die Volksbefreiungsarmee umgehend Manöver in sechs Meergebieten, die Taiwan umzingeln. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Nicola Beer (FDP) gesprochen. Sie ist Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments.