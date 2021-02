Die EU-Gesundheitspolitikerin Jutta Paulus (Grüne) kritisiert die Strategie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Impfstoffbestellung. In SWR Aktuell sagte sie: „Frau von der Leyen hat von Anfang an die Situation nicht richtig eingeschätzt.“ Die Kommissionspräsidentin hätte von vornherein mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um am Schluss nicht hintenanzustehen, erklärt Paulus im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.