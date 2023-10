EU-Glyphosat-Streit: Darum enthält sich Deutschland

Vertreter der EU-Staaten stimmen heute mittag darüber ab, ob die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verlängert wird - die aktuelle Zulassung läuft im Dezember aus. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass Glyphosat bis Ende 2033 in der Europäischen Union genutzt werden darf, aber es gibt zahlreiche Studien, die davor warnen, dass wenigstens bei unsachgemäßer Anwendung, zum Beispiel Überdosierung, Glyphosat krebserregend wirkt. Deutschland wird sich in der Ausschuss-Sitzung enthalten, weil es in der Bundesregierung Uneinigkeit gibt, wie mit dem Thema umzugehen ist. Die Grünen sehen vor allem die in den Studien aufgezeigten Risiken - die FDP dagegen sagt: Das Risiko entsteht bei unsachgemäßer Anwendung und das sei ein "Worst-Case-Szenario", das in der Praxis nie eintrete. So sieht es auch Carina Konrad im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mosel-Rhein-Hunsrück, stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft und selbst staatlich geprüfte Landwirtin.