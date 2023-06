Corona-Krise, Klima-Wandel, Ukraine-Krieg: Warum Jugendliche deshalb auf Europa setzen

Warum sich ein politisches Engagement gerade für junge Menschen lohnt, ist Thema bis morgen, am Samstag (10. Juni), im Europaparlament. Es findet ein zweitägiger Jugendkongress für alle zwischen 16 und 30 Jahren statt: das European Youth Event. Mit dabei ist Paula Gehrs. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Jungen Europäischen Föderalisten, kurz JEF, einem Verband mit über 30.000 Mitgliedern in mehr als 30 Ländern. Für sie ist die Gegenwart geprägt durch "multiple Krisen: also die Corona-Krise, Klima-Krise, den Krieg in der Ukraine". Das habe gerade bei jungen Menschen dazu geführt, wieder an Europa zu glauben. Denn gemeinsam ließen sich die anstehenden Herausforderungen besser bewältigen, als wenn jeder Nationalstaat für sich agiere. "Diese Hoffnung ist ein großer Beweggrund, warum viele Leute sich für Europa engagieren, auch wenn es natürlich noch viele Punkte zu verbessern gibt."

Wie die JEF die Zusammensetzung des Europaparlaments verändern will, erläutert die stellvertretende Vorsitzende im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.