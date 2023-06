Verschärfung des EU-Asylrechts: "Fatale Entscheidung"

Das EU-Asylrecht soll verschärft werden. Janna Sauerteig von der Seenotrettungsorganisation SOS Humanity nennt den Beschluss im Gespräch mit Jenny Beyen eine "fatale Entscheidung".

In der Europäischen Union wird das Asylrecht verschärft. Die Mitgliedsstaaten haben den Weg für umstrittene Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen frei gemacht. Die EU-Innenminister stimmten nach schwierigen Verhandlungen in Luxemburg mehrheitlich einem entsprechenden Kompromiss zu. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßte die Übereinkunft.

SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen hat über den Kompromiss mit Janna Sauerteig gesprochen. Sie ist politische Referentin bei SOS Humanity.

SWR Aktuell: Was bedeuten diese beschlossenen Verschärfungen der Asylregeln für Ihre Arbeit?

Janna Sauerteig: Wir als SOS Humanity werden weiter dafür sorgen, dass kein Mensch auf dem Mittelmeer ertrinken muss, und dass die Menschenrechte aller gewahrt sind. Wir werden weiterhin retten und die Menschen an einen sicheren Ort bringen, so wie es das Seerecht vorschreibt. Wir gehen davon aus, dass Menschen weiterhin über das Mittelmeer fliehen werden - trotz dieser aus meiner Sicht fatalen Entscheidung. Menschen werden weiterhin vor Armut, Hunger und Konflikten fliehen und diesen gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen. Wir werden weiterhin die Lücke füllen, bis die europäischen Staaten eine koordinierte Seenotrettung etablieren werden, so wie sie die Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat.

SWR Aktuell: Italien will diese verschärften EU-Asylregeln unbedingt durchsetzen, weil dort die meisten Flüchtlinge ankommen. Deshalb fordert die Regierung in Rom, dass jährlich EU-weit maximal 20.000 Menschen solche Schnellverfahren durchlaufen dürfen. Welche Auswirkungen hätte eine solche Regelung auf Ihre Seenotrettung von Flüchtlingen?

Sauerteig: Direkt sehe ich keine Auswirkungen auf unsere Seenotrettung. Bei uns geht es im Kern um die Ausschiffung der Geretteten, also dass Menschen an einen sicheren Ort gelangen. Die Geretteten müssen in Europa unserer Meinung nach weiterhin faire Asylverfahren erhalten. Die sehe ich in Gefahr, wenn ich höre, dass Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen und Abschiebungen in Drittstaaten jetzt beschlossen wurden.

SWR Aktuell: Aber was machen Sie, wenn Italien sagt: die Grenze von 20.000 ist erreicht und Ihr Schiff mit Geflüchteten darf in keinen italienischen Hafen einlaufen?

Sauerteig: Das widerspricht internationalem Seerecht. Das wäre eine fatale Verletzung von Menschenrechten. Es ist Pflicht, dass Menschen an einen sicheren Ort gelangen. Dieses Seerecht muss eingehalten werden. Italien kann nicht, wie es schon der Fall war, uns davon abhalten, einen Hafen anzufahren und muss dies entsprechend koordinieren. Da müssen auch andere EU-Staaten mit unterstützen, dass das nicht noch einmal passiert, dass Häfen nicht angefahren werden dürfen.

SWR Aktuell: Dann lassen Sie uns auf die Schlepper schauen, die indirekt für das Ertrinken der Flüchtlinge im Mittelmeer verantwortlich sind. Nützen diese neuen verschärften EU-Asylregeln, um den Schlepperbanden das Handwerk zu legen?

Sauerteig: Von dem, was wir erfahren, gehe ich nicht davon aus. Menschen, die sich in Libyen befinden und einfach keinen anderen Weg haben, als über das Mittelmeer zu fliehen, werden weiterhin diese Wege wählen, solange es keine sicheren Fluchtrouten gibt. Man merkt es jetzt schon: Wenn Wege illegal werden, gibt es neue, die für die Menschen immer gefährlicher werden. Das wird zu mehr Menschenrechtsverletzungen, Leid und Tod führen.

SWR Aktuell: Wie sollte die EU besser gegen Schlepper vorgehen?

Sauerteig: Wir fordern, dass es sichere Fluchtwege gibt. Die EU muss sich darum kümmern, dass die Menschen an einen sicheren Ort gelangen und ihr Recht auf Asyl in Anspruch nehmen können. Damit könnten die Schlepperbanden nicht in der Form agieren, wie sie es gerade tun. Wenn es legale Fluchtwege gibt, könnten diese in Anspruch genommen werden. Die Menschen müssten dann nicht auf die illegalen und gefährlichen Formen zurückgreifen.