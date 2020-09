per Mail teilen

Sollen Menschen, bei denen Corona-Antikörper nachgewiesen worden sind, einen "Immunitäts-Ausweis" bekommen? Darüber hat der Deutsche Ethikrat lange beraten - und heute haben die 26 unabhängigen Sachverständigen erklärt: Nein, so eine Bescheinigung sei derzeit nicht sinnvoll. Was die Einschränkung bedeutet und wieso der Ethikrat so entschieden hat, erklärt das Ratsmitglied Prof. Carl Friedrich Gethmann im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.