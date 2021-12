Ethikrat: Impfungen gegen Corona sind keine Privatsache

per Mail teilen

Der Deutsche Ethikrat hat sich mehrheitlich für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesprochen. Der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrates, Professor Volker Lipp von der Universität Göttingen, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Hauck: "Impfen ist keine Privatsache." Es gehe nicht nur um den Schutz des Einzelnen vor einer Erkrankung, sondern auch "um die Freiheit der anderen.“ Allerdings sei die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Wie der Ethikrat den Umgang mit künftigen Wellen in der Corona-Pandemie bewertet, hören Sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.