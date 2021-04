Aktienfonds, die den Marktindex ein zu eins nachbilden, sind sogenannte "Exchange Traded Funds", oder kurz: ETF. Sie gelten als kostengünstige und relativ sichere Geldanlage. Stimmt das? Darüber haben wir mit dem Youtuber Saidi vom Geldratgeber "Finanztip" gesprochen.

"Hinter ETF’s stehen oft mehrere hundert oder sogar tausend Aktiengesellschaften der Weltwirtschaft“, sagt Saidi. Und dass die gesamte Weltwirtschaft pleitegehen könnte, sei schon ziemlich unwahrscheinlich. "Letztendlich investiere ich hier in Grundlagen unseres eigenen Wirtschaftssystems." Dazu gehörten auch große Firmen wie Google, Amazon und Facebook aber auch deutsche Unternehmen wie der Sportartikelhersteller Adidas oder Versicherungen wie Allianz. Hier gebe es keinen Grund zu der Annahme, dass diese Firmen über einen langen Zeitraum keine Gewinne mehr machten, sagt Saidi. Börsencrashs könne es natürlich immer geben, dann könnten auch diese Kurse einmal nachgeben, aber hier zähle die langfristige Anlagestrategie.

ETF oder aktiv verwalteter Fonds?

Ein ETF verwaltet sich sozusagen selbst. Hier greift kein Broker oder Bankmitarbeiter ein. Das macht ETF’s kostengünstig. Untersuchungen, so Saidi hätten gezeigt, dass sie im Jahr etwa 0,3 Prozent des angelegten Geldes koste, lägen aktiv verwaltete Fonds bei bis zu zwei Prozent. Hinzu komme, so Saidi, je länger man sein Geld in Fonds anlege, desto schlechter stünden Fonds, die man von der Bank bekommt, da. Vorsicht sei auch geboten, wenn der Bankmitarbeiter einen Fonds anbietet, der in den letzten Jahren besonders gut gelaufen ist. Hier könne man nicht automatisch davon ausgehen, dass das auch so weitergehe, sagt der Finanzexperte.

Mehrere Geldanlage-Formen als Strategie

Auf keinen Fall sollte man sein gesamtes Geld in Aktienfonds stecken, rät Saidi. Um schnell an Geld zu kommen, um beispielsweise die nächste Urlaubsreise oder ein Auto zu bezahlen, sollte auch Geld auf einem Tagesgeldkonto liegen. "Eine Mischung aus Tagesgeld, eventuell noch Festgeld und ETF, damit kann ich mir schon sehr einfach eine gut austarierte, eigene Geldanlage zusammenbauen." Wer sich gegen eine schwere Wirtschafts- oder Finanzkrise absichern möchte, könne zusätzlich noch Geld in Gold anlegen. Einen Anteil von zehn Prozent sollte das aber nicht überschreiten.