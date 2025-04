ETA-Pflicht: Ab sofort kommt man nur noch so nach Großbritannien

per Mail teilen

Egal ob mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder mit der Fähre - wer künftig nach Großbritannien reist, auf den kommt ein bisschen mehr Vorbereitungsarbeit zu. Ab heute benötigen Reisende aus Deutschland und der EU, die kein Visum haben, für die Einreise ins Vereinigte Königreich die neue elektronische Einreisegenehmigung - kurz ETA.

Keine Einreisegenehmigung - kein Abflug

Das Auswärtige Amt weist auf seiner Internetseite ebenfalls auf die Änderung ab dem 2. April 2025 hin. Die elektronische Einreisegenehmigung kann online gegen eine Gebühr von 12 Euro beantragt werden - der Preis wird bald aber auf 19 Euro steigen. Die Genehmigung muss bei Reiseantritt vorliegen, kontrolliert wird sie zum Beispiel von der Fluggesellschaft beim Boarding. Bei Grenzübertritt erfolgt, wie bisher auch, die Passkontrolle.

EU-Bürgerinnen und -Bürger aufgepasst: Auch Reisepass benötigt

Das Auswärtige Amt weist ebenfalls darauf hin, dass Großbritannien, seit es nicht mehr Mitglied der EU ist, auf einen "echten" Reisepass besteht : "Bei Einreise in das Vereinigte Königreich (außer für die Einreise nach Gibraltar) ist grundsätzlich ein Reisepass notwendig. Die Einreise mit Personalausweis ist nicht möglich. Dies gilt auch für Transitreisende."

Ziel: Digitalisierung des Grenzverkehrs und bessere Überwachung

Großbritannien will so besser kontrollieren, wer ins Land kommt. Schon frühzeitig sollen Personen, die die Behörden als Gefahr ansehen, abgewiesen werden - nicht erst, wenn sie am Einreiseschalter stehen. Auch die EU plant die Einführung eines ähnlichen Systems für Reisende, die aus Nicht-EU-Ländern kommen.