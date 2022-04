per Mail teilen

Müssen wir wegen des Ukrainekrieges ökologische Vorrangflächen aufgeben, um mehr Lebensmittel zu erzeugen? Gespräch mit Prof. Achim Spiller von der Uni Göttingen. Außerdem schauen wir, welche Folgen die Nahrungsmittelknappheit für Westafrika haben könnte, warum junge Klimaschützer und -schützerinnen in Frankreich am Sonntag nicht wählen wollen und wie groß in Australien der Unmut mit der Klimapolitik der Regierung ist.