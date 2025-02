Mit Liebe gemacht: Mit diesen Tipps schmeckt der Valentinstag besonders gut

Blumen, Schmuck, Parfum? Wer zum Valentinstag etwas verschenken will, hat die Qual der Wahl. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Valentinstag kulinarisch zu feiern – zum Beispiel mit Frühstück-Brunch im Bett oder stilechtem Candle-Light-Dinner. Aber gehen Kuchen, Kekse und Co auch in gesund? Ja, sagt Ernährungsberaterin Anna Dandekar. Für gesunde Pralinen empfiehlt sie zum Beispiel Mandeln in Datteln zu stecken und mit Zartbitterschokolade zu überziehen. Gesunde und für den Valentinstag passend gefärbte Brownies funktionieren auch mit – kein Witz – Rote Bete. Welche Wirkung die pinke Knolle haben kann und warum sich auch Chillies, Ingwer und Schokolade gerade am Valentinstag gut eignen, erklärt Ernährungsberaterin Anna Dandekar im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.