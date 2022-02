"Es ist eine große Ehre": Mannheimerin Karla Spagerer ist die älteste Wahlfrau der Bundes-Versammlung

Am Sonntag wird die Bundesversammlung zusammenkommen, um den Bundespräsidenten zu wählen. Unter den 1.472 Mitgliedern ist auch die Mannheimerin Karla Spagerer - mit 92 Jahren die älteste der Wahlfrauen und -männer. Als SPD-Chef Andreas Stoch sie angerufen habe, um ihr zu sagen, dass seine Partei sie ausgewählt habe, sei ihr die Sprache weggeblieben, sagte Spagerer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. "Das war eine große Überraschung, damit hab ich überhaupt nicht gerechnet". Sie freue sich sehr und betrachte das als große Ehre.

Nicht zuletzt Spagerers Engagement gegen das Vergessen der Nazi-Zeit mag bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Karla Spagerer spricht in Schulen darüber, wie sie diese Zeit erlebt hat - und zwar seit rechte und antisemitische Tendenzen in Deutschland zugenommen haben. "Ich konnte mir das anfangs nicht vorstellen: Es ist noch keine 100 Jahre her, dass die Deutschen sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens ermordet haben und nun ist es soweit, dass in manchen Städten jüdische Männer sich nicht mehr trauen, die Kippa zu tragen", kritisierte die 92-Jährige. Anfangs habe sie Bammel gehabt, öffentlich aufzutreten: "Man wusste ja nicht, interessiert sich die Jugend dafür". Doch die Reaktionen seien durchweg positiv und sie höre immer wieder: "Es ist besser, wenn es jemand erzählt, der es erlebt hat, als wenn man es aus Büchern lernt".