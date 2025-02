"Es gibt keine Zeit zum Taktieren" - Was das Handwerk von Union und SPD fordert

Nach der Bundestagswahl ist ein Bündnis aus Union und SPD möglich. Der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will, dass bis Ostern eine Regierung steht. Die dürfte sich dann wohl bei der schleppenden wirtschaftlichen Lage in Deutschland mit Reformen in diesem Bereich befassen. Doch wie sehen die aus? Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat hier konkrete Forderungen an die Politik. So brauche es zum Beispiel Bürokratieabbau: "Diese Krake Bürokratie verhindert Wirtschaftsentwicklung".

Handwerkspräsident: Fachkräfte aus dem Ausland nötig

Mit Blick auf die Migrationspolitik spricht Dittrich im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch den Fachkräftemangel an. Selbst wenn alle Probleme gelöst wären - Lieferketten, geopolitische Fragen, strukturelle Themen - sei man trotzdem auf gesteuerte Zuwanderung angewiesen. Was neben Fachkräften aus dem Ausland für das Handwerk nötig ist, auch darüber hat Jörg Dittrich gesprochen.