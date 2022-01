per Mail teilen

Ein 18-Jähriger hat an der Uni Heidelberg eine junge Frau erschossen und mehrere Menschen verletzt. Danach hat er sich selbst getötet. Immer wieder gibt es solche Amoktaten. Was die Täter antreibt und wie sie zumindest in manchen Fällen rechtzeitig stoppen kann, erklärt der Polizeipsychologe Professor Adolf Gallwitz im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.