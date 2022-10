Erst Corona - jetzt Existenzsorgen: Beschäftigte am Limit?

per Mail teilen

Resilienz, das haben wir in der Pandemie gelernt, brauchen wir, um durch eine Krise zu kommen. Fast drei Jahre Corona-Pandemie haben die Psyche vieler Menschen belastet. Manche weniger, andere mehr, vor allem, wenn Angehörige oder Freunde an der Erkrankung verstorben sind. Wenn jemand psychisch angeschlagen ist, dann hat das auch Einfluss auf die Arbeit und damit spätestens wird es ein Thema auch für die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Wie der Verband der Betriebs- und Werksärzte auf seiner Tagung in Weimar auf die aktuelle Situation zwischen Corona- und Energiekrise blickt, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich im Gespräch mit Verbandspräsident Wolfgang Panter erfahren.