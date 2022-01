Ernährungs-Expertin: Zu hohe Ansprüche Grund für Lebensmittel-Verschwendung

Obst und Gemüse soll nicht immer perfekt sein müssen - das fordert die Landschafts-Ökologin und Ernährungs-Expertin Anne Biewald vom Umweltbundesamt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph sagte sie, die aktuelle Verschwendung von Lebensmitteln komme daher, dass der Handel so hohe Anforderungen stelle - und das völlig ohne gesetzlichen Zwang. "Zum Beispiel ist es so, dass Brokkoli bei einigen Handelsketten mindestens ein halbes Kilo wiegen muss, bevor er in den Handel kommen kann. Kohlrabi muss einen Durchmesser von zehn bis zwölf Zentimetern haben, und auch Äpfel müssen ziemlich makellos sein". Schätzungen zufolge gelange so 20 Prozent von dem in Deutschland geernteten Obst und Gemüse gar nicht erst in den Handel - es werde beispielsweise zu Saft verarbeitet, an Tiere verfüttert oder gleich auf dem Feld untergepflügt. Ein weiteres Problem: Um die Größe zu "pushen" werde oft kurz vor der Ernte noch einmal gedüngt. Bei Kohlrabi, Radieschen und Bundmöhren, die aus mehr oder weniger optischen Gründen mit grünen Blättern verkauft werden, setzen die Landwirte laut Biewald ebenfalls kurz vor der Ernte nochmal Pflanzenschutzmittel ein. Das Bundesumweltamt schlägt deshalb vor, Obst und Gemüse ohne das grüne Beiwerk zu verkaufen. Um der Verschwendung insgesamt entgegenzuwirken, sollten außerdem die Standards gesenkt und auch Waren zweiter Klasse in den Handel gelangen.