Ernährung mit Klima zusammendenken und kommunzieren

Im Gespräch: Lars Winterberg vom Referat „Ernährung und Klima“ am Bundeszentrum für Ernährung. Er erklärt, was er und seine Kollegen tun und warum das so wichtig ist.

Außerdem in der Sendung: Was die Landwirte vom Koalitionsvertrag erwarten, warum Singapur Wert auf klimafreundliches Fleisch legt und wie wir unser Verhältnis zu Pflanzen ändern können.

Das Umweltmagazin mit Sabine Schütze, 9.12.2021