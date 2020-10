per Mail teilen

Sehnsucht im Kopf, Schokolade im Koffer - Migranten reisen im Urlaub meist in ihre Herkunftsländer – oft Tausende Kilometer weit. Nach den Ferien haben sie dafür die besseren Geschichten zu erzählen. Was macht diese Reisen aus? Welche Bedeutung haben sie? Und welche Rolle spielt die historische Strecke zwischen Deutschland und der Türkei bei der Migrationserfahrung der Menschen, die sich in zwei Kulturen heimisch fühlen?