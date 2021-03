Vielen Menschen schlägt Corona gewaltig aufs Gemüt - und das sogar nachts. Eine SWR-Kollegin träumt, sie müsse sich von einem Eichhörnchen impfen lassen - und scheitert an der einfachen Aufgabe, der Assistentin meiner Hausärztin zu erklären, dass Spritzen nicht in die Hände von Tieren gehören. Und dann gibt es noch die Wunschträume. Die, in denen alles wieder weg ist. Das ganze Corona: futsch und weg - und man wacht auf und alles war einfach nur ein schlechter Traum. Wie uns Corona bis in den Schlaf verfolgt, das hat sich SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler von Professor Michael Schredl erklären lassen. Der ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit im Mannheim.