Ergebnisse des "Super Tuesday": "Biden steht mit Wahlkampf noch ganz am Anfang"

Bei den Präsidentschafts-Vorwahlen der Republikaner in den USA kann Ex-Präsident Donald Trump weitere Erfolge verbuchen. Trotz der Erfolge Trumps beim "Super Tuesday" ist Michael Link (FDP), Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, nicht beunruhigt. "Man muss sehr genau trennen zwischen Vorwahlen und den eigentlichen Hauptwahlen. Bei den Vorwahlen liegt Trump uneinholbar vorne, das hat mit der Dynamik zu tun, wie Vorwahlen in den USA geschehen und dass Trump seit Monaten mobilisiert. Auf der anderen Seite ist Präsident Biden noch ganz am Anfang seines Wahlkampfes und wenn die Demokraten erstmal beginnen, zu mobilisieren, dann ist das Rennen meiner Meinung nach auch wieder offen", so Link im SWR. Auch wenn die Bundesregierung keinen "Wunschsieger" nennt, betont Link doch: "Wir haben natürlich bestimmte Interessen, zum Beispiel engste Zusammenarbeit bei Handels- und Sicherheitsthemen. Und unter diesen Gesichtspunkten spricht natürlich zurzeit vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Biden-Administration – auch wenn wir da sicherlich nicht immer einer Meinung sind." Was eine Niederlage Bidens für die Bundesregierung bedeuten würde, erklärt Link im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Arne Wiechern.