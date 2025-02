Regierungsbildung in Österreich: Mahnung an Deutschland?

Wien-Korrespondent Oliver Soos erklärt, woran die Koalitionsgespräche von ÖVP, SPÖ und Neos erst gescheitert sind - und was dann passiert ist.

Österreich bekommt erstmals eine Drei-Parteien-Regierung. Im zweiten Anlauf haben sich ÖVP, SPÖ und Neos auf eine Zusammenarbeit geeinigt , sie haben am Vormittag ihr Regierungsprogramm präsentiert. Darin werden unter anderem neue Maßnahmen im Bereich Integration und Asyl angekündigt. So soll der Familiennachzug zumindest vorübergehend gestoppt werden. Für Geflüchtete soll es ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem ersten Tag geben.

Wer dauerhaft bei uns leben will, muss auch unsere Werte verinnerlichen, unsere Sprache erlernen und arbeiten gehen. Deshalb führen wir ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem ersten Tag ein.

Für Mädchen bis zum vierzehnten Lebensjahr ist ein Kopftuchverbot geplant. Entlastungen soll es für Mieterinnen und Mieter geben. Um das Budget zu sanieren, sollen Banken, Energiekonzerne, Immobilienunternehmen und Privatstiftungen stärker herangezogen werden, zum Beispiel über Abgaben. An dieser Forderung der SPÖ, so erklärt es Wien-Korrespondent Oliver Soos im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer, war der erste Anlauf der Koalitionsgespräche der drei Parteien gescheitert. Weil aber in den Verhandlungen mit der FPÖ die rechte Partei zu viel Macht wollte , habe sich ÖVP-Chef Stocker auf die Kräfte der Mitte besonnen – das könne ein Signal für die Koalitionsverhandlungen in Berlin sein.