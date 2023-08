Erfrischende Sommer-Cocktails selbst mixen – bitte ohne Alkohol

per Mail teilen

Sommerzeit – Cocktail-Zeit: Das geht auch ohne Alkohol. In SWR Aktuell hat Ernährungsberaterin Anna Dandekar erklärt, wie wir auf Alkohol verzichten können, ohne auf Geschmack zu verzichten: "Man kann sich an alkoholhaltigen Cocktails orientieren und den Alkohol durch etwas mehr Wasser, Saft oder Limonade ersetzen." Außerdem gebe es inzwischen alkoholfreien Sekt und Gin. Als Basis brauche es Bitter Lemon, Ginger Ale, Maracujasaft, Cranberrysaft und Kokosmilch. Dazu Zitronen, Limetten, Orangen, Sirup, Kräuter und Eiswürfel. Was sich daraus zaubern lässt, darüber hat Anna Dandekar mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen.