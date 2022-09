eRezept und die Probleme: Warum das elektronische Arztrezept so langsam vorankommt

per Mail teilen

Ein QR-Code auf dem Smartphone anstatt Zettelwirtschaft Mit dem Start des Monats September müssen Apotheken deutschlandweit das elektronische Arzt-Rezept annehmen. Doch rund um das eRezept gibt es in Deutschland noch gravierende Probleme auf ärztlicher Seite. Eigentlich sollte das eRezept zunächst in den Modellregionen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen ausgegeben werden.

Schleswig-Holsteins Kassenärztliche Vereinigung hat das eRezept vorerst gestoppt - wegen datenschutzrechtlicher Bedenken.

Über die Probleme beim eRezept und seine Vorteile, sollte es irgendwann deutschlandweit noch kommen, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Frank Eickmann gesprochen. Er ist Sprecher des Landes-Apotheker-Verbands Baden-Württemberg.