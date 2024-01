per Mail teilen

In Japan laufen die Rettungsarbeiten nach dem schweren Erdbeben. Bisher sind nach Behördenangaben 30 Menschen bei dem Beben gestorben. Vor allem die ersten Stunden nach so einer Katastrophe sind sehr wichtig. Das bestätigt auch Serkan Eren, Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt er, wie die Einsätze seiner Organisation in verschiedenen Katastrophengebieten angelaufen sind.