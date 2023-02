Erdbeben in der Türkei: Ludwigshafen hilft Partnerstadt Gaziantep

"Die Lage vor Ort ist ein Chaos. Viele Menschen vermissen Angehörige, trauern um getötete Familienangehörige. Die Menschen trauen sich nicht mehr in ihre Häuser, weil die stark beschädigt sind. Jetzt sind dort eisige Temperaturen und es schneit - die Situation ist schrecklich!" Ludwighafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ist erschüttert über die Not in der Partnerstadt im Südosten der Türkei nach dem schweren Erdbeben. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel schildert sie die Bemühungen ihrer Verwaltung, zu helfen. Warum das aber gar nicht so einfach ist, hören Sie im Interview.