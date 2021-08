Die Welt hat heute, am Donnerstag den 29. Juli, den Erdüberlastungstag erreicht. Ab jetzt verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als binnen eines Jahres auf natürliche Weise erneuert werden können.

Darüber, dass die Menscheit 1,74 Erden pro Jahr verbraucht, hat SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker gesprochen. Er ist Beirat in der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.

Astrid Meisoll, SWR Aktuell: Sind wir aufgewacht?

Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker: Ich würde sagen ja. Die Medien sind voll davon - und mit Recht.

Warum hat es solange gedauert?

Das ist typisch menschlich. Man regt sich auf, wenn es schlimm wird. Vorher nicht.

Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker unterstützt die junge Generation in ihrem Kampf gegen den Klimawandel dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Ist es schwierig zu verstehen, dass das, was wir jetzt tun, uns vielleicht erst in 30 Jahren einholt?

Also manches erst in 30 Jahren - manches auch heute schon. Das ist ein sprunghafter Weg nach oben und es wird immer schlimmer. Die ganz großen Katastrophen können noch kommen. Nehmen wir mal an, das Eis von Grönland oder der westantarktischen Eisplatte rutscht ins Meer, dann haben wir eine Erhöhung des Meeresspiegels um sieben Meter. Dann sind sämtliche Küstenstädte mindestens teilweise überschwemmt. Dann haben wir eine Milliarde notleidende Menschen.

Man hat die Hoffnung, dass solche Aussichten ernst genommen werden. Stehen wir an einer Schwelle zu einem Umdenken und vielleicht auch zu einem Umsteuern der Politik?

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat dazu wunderbar beigetragen. Ich habe Greta Thunberg persönlich kennengelernt. Ich sehe Luisa Neubauer schreiben und sprechen. Das sind großartige Aufrufe an die junge Generation. Wenn die junge Generation das deutlich und laut sagt, dann können wir Alten nicht mehr weghören.

Diese Generation fordert nun ihre Rechte ein. Heißt das, wir brauchen außer einem Klimavertrag vielleicht noch einen Generationenvertrag?

Das wäre eine sehr gute Idee. Das müsste Verfassungsrang haben. Aber es ist natürlich für die Mehrzahl der "Nicht-Jungen" eine schreckliche Idee.

SWR Aktuell Moderatorin Astrid Meisoll SWR

Schrecklich?

Ich persönlich finde es großartig, und sehr viele andere Erwachsene finden es auch großartig, wenn man Generationengerechtigkeit zu einem Grundpfeiler unserer Verfassung macht. Aber die Menschen, die eine Familie ernähren müssen, finden jede Einschränkung ihrer Erwerbsmöglichkeiten erst einmal peinlich.

Das sind finanzielle Belastungen und bei manchen vielleicht auch wirklich existenzielle Sorgen. Trotzdem: wie könnte ein Generationenvertrag konkret aussehen, damit jeder weiß, was er oder sie zu tun hat?

Ich habe von Verfassungsrang gesprochen. Das ist eine Aufforderung an die jeweiligen Parlamente. Man kann klar sagen: das, was mit großer Wahrscheinlichkeit in der jungen und in der künftigen Generation massiven Schaden anrichten wird, darf nicht erlaubt sein. Punkt.