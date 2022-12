Erbe gut - alles gut? ...

Was wäre, wenn jeder junge Mensch in Deutschland am Anfang seines Erwachsenenlebens ein kleines Vermögen bekäme, und zwar geschenkt? Die Idee eines „Grunderbes“ ist kein abstraktes Planspiel mehr, sondern wird tatsächlich ausprobiert. 20.000 Euro als Starthilfe, verlost von einer Stiftung. Zustimmung kommt unter anderem aus der Wirtschaftsforschung: Wenn reiche Erben in Deutschland stärker besteuert würden, so rechnet das DIW vor, könnte ein Grunderbe finanziert und damit mehr Gerechtigkeit schaffen werden.