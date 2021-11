Entwicklungsminister Gerd Müller ist nur noch wenige Tage im Amt. Aber auch nach seiner Zeit als Minister will er sich für mehr Gerechtigkeit auf der Welt einsetzen. Denn: "Hunger ist Mord", sagt Müller.

Die Tage von Gerd Müller (CSU) als Entwicklungsminister sind gezählt. Müller schaut mit Wehmut auf seine zwei Perioden als Minister zurück. "Ich bin sehr dankbar", sagt Müller im SWR Interview der Woche. Und er appelliert an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin, laut zu werden im Kampf für mehr Gerechtigkeit auf der Welt.

Müller: "Täglich sterben 15.000 Kinder an Hunger"

Müller betont, wie wichtig ein eigenständiges Entwicklungsministerium sei. Als die größten Herausforderungen nennt Müller den Kampf gegen die Pandemie, den Klimaschutz und eine Welt ohne Hunger zu schaffen. "Und hier müssen wir mehr, nicht weniger leisten", so Müller. Der CSU-Politiker betont, dass die Zahl der Hungernden seit 1990 halbiert worden sei. Aber mit der Pandemie stiegen die Zahlen wieder. "Täglich sterben 15.000 Kinder an Hunger. Es müsste nicht sein", betont Müller. Und er wiederholt seine drastischen Worte: "Hunger ist Mord, weil wir die Technik haben und das Wissen." Sein Ministerium habe mit internationalen Experten untersucht, wie viel Geld nötig sei, damit jedes Kind auf der Welt genug zu essen habe. Das Ergebnis: Mit rund 40 Milliarden zusätzlich pro Jahr sei eine Welt ohne Hunger bis 2030 möglich. "Warum tun wir es nicht? Weil der politische Mut fehlt", so Müller. Seinem Nachfolger oder seine Nachfolgerin einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gibt er mit auf den Weg "laut zu werden, laut einzufordern".

"Alle zu impfen ist finanzierbar für die Welt"

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Deutschland der internationalen Impf-Initiative Covax bisher 68 Millionen Impfdosen für dieses Jahr zugesagt. "Wir tun am meisten unter den europäischen Ländern und im Weltverbund, aber nicht genug", sagt Müller im SWR Interview der Woche. "Wir können und dürfen nicht als die Reichen sagen, wir haben den Impfstoff und die haben die Pandemie." Der Impfstoff müsse jedem weltweit zugänglich sein. Er sehe mit Sorge, dass viele EU- und Industriestaaten den dreifachen Bedarf von Impfstoffen in den Kühlschränken lagerten und zum Teil nicht mehr verimpft bekämen, während Entwicklungsländer keine einzige Dose hätten. "Das ist skandalös, dass bei uns die Impfdosen sozusagen verfallen und andere in Afrika, in Indien, in Lateinamerika keinen Zugang haben", sagt Müller. Der CSU-Politiker erklärt, das internationale Impfprogramm sei mit 20 Milliarden Euro unterfinanziert. "Wir könnten die Entwicklungsländer mit impfen. Das ist finanzierbar für die Welt."

Entwicklungsminister Gerd Müller und SWR-Korrespondentin Nina Barth im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

Impfpflicht für Pflegeberufe

Mit Blick auf die aktuelle Diskussion über eine Impfpflicht in Deutschland, kritisiert Müller, das Thema sei bisher tabuisiert worden. "Der nächste Schritt, der folgen muss, um die Alten, die Pflegebedürftigen und die Kinder zu schützen, ist, dass Pflegeberufe auf alle Fälle sich impfen lassen müssen", fordert Müller. Auf die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht, die unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gefordert hatte, reagiert Müller zurückhaltend. "Ich glaube, man sollte Schritt für Schritt vorangehen", so Müller. Er setzt auf verstärkte Impfmöglichkeiten. "Wir sollten Turnhallen öffnen, wir sollten in Apotheken impfen, und wir sollten jedem sofort einen Zugang morgen zu einer Impfmöglichkeit geben", fordert Müller.

Zukunft bei UN-Organisation in Wien und bei der Welthungerhilfe

Müller hatte schon im September vergangenen Jahres angekündigt, 2021 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren und nicht mehr als Entwicklungsminister zur Verfügung zu stehen. "Zu lange festzuhalten ist, glaube ich, auch in der Zukunft nicht mehr gut, auch in anderen Ressorts", so Müller im SWR. Für den Kampf gegen den Hunger und den internationalen Klimaschutz will er sich auch nach seiner Zeit als Entwicklungsminister engagieren. Ihn zieht es nach Wien – als Generaldirektor der Unido, der UN-Organisation für industrielle Entwicklung. Das Angebot, dieses Amt zu übernehmen, ehre ihn sehr und es sei auch eine Ehre für Deutschland, sagt Müller. "Zum ersten Mal haben die Entwicklungsländer, insbesondere meine afrikanischen Freunde und Partner, einen Vertreter eines Industrielandes an die Spitze dieser Organisation gewählt", so Müller. Er übernimmt außerdem den Vorsitz des Kuratoriums der Deutschen Welthungerhilfe. "Die Welthungerhilfe leistet großartige Arbeit vor Ort. Und hat sich der Aufgabe verschrieben, eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Und dazu möchte ich beitragen." Er sei sehr dankbar, es seien großartige Leute bei der Welthungerhilfe.