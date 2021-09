Entwickler des Covid-Simulators: "Auf Intensivstationen ist schon viel los"

In Deutschland wird immer mehr über eine Verschärfung der Corona-Regeln diskutiert. In Baden-Württemberg gilt ab heute eine Verordnung, die bei steigender Intensivbetten-Belegung härtere Maßnahmen vorsieht.

1.500 Intensivbetten seien deutschlandweit durch Patienten belegt, die an einer Covid-19-Erkrankung litten, sagt Thorsten Lehr. Er ist Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes und Entwickler des "Covid-Simulators". Ob sich diese Zahl weiter erhöhe, hänge davon ab, wie viele Menschen sich gegen das Coronavirus noch impfen ließen, so Lehr in SWR Aktuell.

Die Delta-Variante des Virus habe dazu geführt, dass mehr Menschen mit schweren Verläufen an Covid-19 erkrankten. Deshalb sei auf den Intensivstationen "schon viel los", deutlich früher als im letzten Herbst. "Das ist nicht verachten, wird aber aufgrund des Wahlkampfs nicht so sehr thematisiert", glaubt der Professor.

Weiterer Lockdown unwahrscheinlich - Dänemark und Portugal als Vorbild

Dass es bei steigender Belegung der Intensivstationen durch an Covid-19 erkrankte Personen zu einem neuerlich Lockdown in Deutschland kommt, glaubt Professor Lehr eher nicht. Vielmehr rechne er damit, dass die "2G-Regel" stärker ausgeweitet werde und "der Impfdruck dadurch weiter steigt." Als Beispiele nannte er Länder wie Dänemark oder Portugal, in denen mehr als 80 Prozent der Menschen "durchgeimpft" seien. Das führe zu einer "Rückkehr zur Normalität".

Als Appell schickte der Entwickler des "Covid-Simulators" hinterher, dass sich die Menschen "besinnen sich impfen zu lassen, um durch den Winter zu kommen." Restriktionen seien der falsche Weg, denn die "Müdigkeit der Menschen", was die Pandemie angehe, sei "sehr hoch."