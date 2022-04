Entscheidung im Bundestag: Kommt die Corona-Impfpflicht ab 60?

Der Bundestag entscheidet am Donnerstagvormittag über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Als einzig ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht für Menschen ab dem Alter von 60 Jahren vor.

Der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, hat CDU und CSU aufgerufen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. "Wenn eine Impfpflicht heute im Parlament scheitert, dann scheitert sie an der Union."

Dahmen verwies auf die Bundesländer. Viele unionsgeführte Landesregierungen forderten seit Monaten die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus. Die Bundestagsabgeordneten hätten deshalb eine Verantwortung gegenüber den Menschen im Land und gegenüber der Politik in den Ländern. "Wenn es heute zu keiner Entscheidung kommt, dann ist das keine Entscheidung, die an der Ampel gescheitert ist, sondern eine, die die Demokraten im Parlament gemeinsam getroffen haben. Da gehört die Union mit dazu."

Warum eine Corona-Impfpflicht ab 60 auch unter medizinischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, erläutert der Grünen-Gesundheitsexperte, der auch Arzt ist, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.