Engpass bei Medikamenten: Mehr Produktion in Europa heißt höhere Kosten

Um Engpässe bei verschiedenen Kindermedikamenten zu beheben, will Gesundheitsminister Lauterbach Krankenkassen anweisen, Herstellern bis zu 50 Prozent mehr zu zahlen, als bislang. Annika Herr, Gesundheitsökonomin an der Leibniz Universität Hannover, sieht darin bestenfalls eine Kurzzeitlösung. Sie sagte in SWR Aktuell, langfristig helfe das nicht. "Es ist zunächst mal ein Problem, dass die Krankheitswelle zu einer sehr hohen Nachfrage führt." Wenn Hersteller wieder verstärkt nach Deutschland liefern, weil die Kassen mehr dazu zahlen, müssten Verbraucher damit rechnen, dass frei verkäufliche Arznei teurer würde. "Wenn die Preise für die Krankenkassen steigen, steigen auch die Kosten und damit die Prämien für die Versicherten". Das gelte auch, wenn Pharma-Unternehmen wieder mehr in Europa produzierten. Das hat Annika Herr im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt betont.