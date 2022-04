"Energiewende ist das beste Friedensprojekt"

Deutschland will und muss unabhängig werden von russischen Öl- und Gaslieferungen. Da sind sich spätestens seit Beginn des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine alle einig. Jetzt sei es deshalb nötig, sich von "Autokraten dieser Welt" unabhängig zu machen, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Vor allem komme es jetzt darauf an, die Energiewende, hin zu erneuerbaren Energien, voranzutreiben. Das seien "Friedensenergien", so Kemfert. Wie sich Deutschland vorbereiten könnte, sollten russische Gaslieferungen ausbleiben, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.