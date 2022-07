per Mail teilen

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, kann sich vorstellen, dass die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr ausgesetzt bleibt. Und zwar dann, wenn die Inflation hoch bleibe und weitere Entlastungen für die Menschen auf den Weg gebracht werden müssten. Die Bundesregierung habe zwar vor, die Schuldenbremse einzuhalten, sagte Dröge im SWR Interview der Woche. "Aber die Realität kann schnell eine andere sein. Und dann muss man es anders machen." Dröge kann sich nach ihren Worten nicht vorstellen, dass eine deutsche Regierung nicht hilft, wenn viele Menschen in Existenzprobleme geraten.

Auch führende SPD-Politiker hatten zuletzt daran gezweifelt, dass die Schuldenbremse 2023 wieder eingehalten werden kann. Die Unionsfraktion im Bundestag pocht allerdings darauf und will andernfalls vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Dröge: Rentner bei Entlastungen stärker bedenken

Bei weiteren Entlastungspaketen müssten Rentnerinnen und Rentner stärker bedacht werden, forderte Dröge. "Weil natürlich auch sie von den hohen Gaspreisen belastet sein werden." Die Grünen-Politikerin schlug außerdem für Menschen in der Grundsicherung einen höheren Regelsatz vor.

Viele der energiepolitischen Vorhaben der Bundesregierung sind den Grünen nach Dröges Worten nicht leichtgefallen – vor allem der Beschluss, bei einem Komplettausfall russischer Gaslieferungen wieder stärker auf Energie aus Kohle zu setzen. "Wenn wir sehr schnell unabhängig werden wollen, müssen wir kurzfristig auch schwierige Entscheidungen treffen." Dazu gehöre, in anderen Regionen der Welt fossiles Gas einzukaufen und Kohlekraftwerke stärker zu nutzen. "Das ist etwas, das klimapolitisch sehr wehtut." Alle in der Fraktion hätten aber letztlich gesagt: "Es ist nicht gut, aber es geht nicht anders."

Katharina Dröge und Oliver Neuroth im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

"Die Grünen sind nicht die FDP!"

Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die Bundesregierung ständig neue Fragen beraten und entscheiden müssen – von Entlastungspaketen bis hin zu Waffenlieferungen. "Das war immer wie kleine neue Koalitionsverhandlungen". Da solche Diskussionen auch öffentlich stattgefunden hätten, sei der Eindruck entstanden, dass es nur Streit gebe. Einerseits solle die Regierung wieder versuchen, stärker mit einer Stimme zu sprechen. "Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass die Menschen wissen: 'Die Grünen sind nicht die FDP'"!

Katharina Dröge begrüßt die Wahl von Ferda Ataman zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung. "Sie ist wirklich eine Stimme für Menschen, die Diskriminierung erfahren haben." Nach Dröges Worten haben die Grünen innerhalb der Koalition Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit die nötige Kanzlermehrheit für die Wahl Atamans zustande kam. "Wir haben angeboten, für Gespräche und Fragen zur Verfügung zu stehen". Vor allem aus der FDP hatte es Kritik an der Personalie gegeben. Ataman sei in die Fraktionen gegangen, habe sich präsentiert und habe letztlich selbst überzeugt, so Dröge.