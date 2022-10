Energiekrise: Gerät der Klimaschutz unter die Räder?

In Peking beginnt am Sonntag der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Vermutlich werden sich die rund 2000 Delegierten rund eine Woche zurückziehen. Sie beschließen die politische Agenda für die kommenden fünf Jahre. Und am Ende des Parteitages steht das Neue Zentralkomitee fest, das dann Politbüro, Ständigen Ausschuss und den Generalsekretär wählt. Alles andere als seine Wiederwahl Xi Jinpings wäre eine große Überraschung. Er hat das Land in den vergangenen zehn Jahren umgekrempelt, doch ausgerechnet zu seiner anstehenden Wiederwahl steckt die Wirtschaft in der Krise und viele Menschen sind frustriert.

