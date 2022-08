Energieexperte: Niedrigwasser sorgt für hohe Heizölpreise im Süden

Nicht nur die Gaspreise steigen und steigen - auch ein anderer Heizrohstoff bereitet Verbraucherinnen und Verbrauchern gerade Bauchschmerzen: Heizöl. Eigentlich ist der Spätsommer der ideale Zeitpunkt, um die Tanks vollzumachen. Aber in diesem Jahr ist vieles anders. Besonders im Süden sind die Preise massiv gestiegen, wie der Energieexperte Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in SWR Aktuell erklärt: Das Niedrigwasser der Flüsse sorge für Lieferschwierigkeiten, so Bauer, "Das hängt damit zusammen, dass es nicht mehr möglich ist über den Rhein das Heizöl zur Verfügung zu stellen." Was er für die aktuelle Hochpreisphase empfiehlt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.