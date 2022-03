Energieabhängigkeit: Europa kann sich nicht bis zum nächsten Winter unabhängig von russischem Gas machen

Russland droht damit, als Antwort auf Sanktionen seine Lieferungen an Öl, Gas und Strom an den Westen einzustellen. Die EU und die USA planen ohnehin, auf Energieimporte aus Russland zu verzichten, damit Putin das Geld nicht in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine stecken kann. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion hat keine Sorgen, dass im Falle eines Lieferstopps oder eines Boykotts in Berlin oder Paris "das Strom ausfällt". Er wies darauf hin, dass Gas bei der Stromerzeugung nicht der wichtigste Energieträger sei: "Wir werden in diesem Jahr kein Problem bei der Gasversorgung haben. Im Wesentlichen geht es ums Heizen und um die Industrie." Allerdings reagierten die Märkte mit steigenden Preisen. "Die Industrie braucht Erdgas als Rohstoff und sie reagiert sehr empfindlich auf hohe Preise", sagte Werner Eckert im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Katja Burck. Er wies daraufhin, dass es bei einem Lieferstopp durch Russland im kommenden Winter problematisch werden könne: "Europa kann sich ein bisschen unabhängiger machen. Aber nicht bis zum nächsten Winter. Das würde für uns recht hart werden, wenn man das wirklich probieren wollte."