Energie aus Herbstlaub

Was wird eigentlich aus unserem Herbstlaub, wenn es erstmal sorgfältig zusammengekehrt, in Laubsäcke verpackt und von der Stadtreinigung abgeholt wurde? Bislang wird es in großen Anlagen kompostiert. Da kommt einiges an Biomasse zusammen. Ob sich das nicht auch für die Energiegewinnung eignet, haben Wissenschaftler jetzt untersucht. Ein Gespräch dazu in dieser Ausgabe von Global.

Außerdem schauen wir auf die Weltklimakonferenz in Ägypten, auf die Auswirkungen des Klimawandels, und beantworten die Frage, warum zwei Umweltschützer in Südafrika auf Stroh, Holz, Sand und Lehm bauen.

Das Umweltmagazin mit Nadine Gode, 10.11.2022