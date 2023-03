Endlich: Ein Schloss, das Fahrraddiebe zittern lässt

Pro Jahr werden in Deutschland mehr als 300.000 Fahrräder gestohlen - ungefähr 800 am Tag. Dabei gibt es durchaus regionale Unterschiede, denn in Städten werden mehr Fahrräder gestohlen, als auf dem Land. In jedem Fall lohnt sich ein gutes Fahrrad-Schloss. Und es gibt jetzt ein Fahrradschloss, das im Schlösser-Test der SWR-Sendung "Marktcheck" überraschend robust war. Welches das ist und warum es so stabil war, das erklärt Marktcheck-Autor Moritz Hartnagel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.