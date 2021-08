Seit der Nacht ist nach 20 Jahren der Militäreinsatz der USA am Hindukusch beendet. Die Vereinigten Staaten setzen jetzt auf Diplomatie. Fraglich ist, wie das gehen soll. Denn die Regierung in Washington betreibt auch keine Botschaft mehr in Kabul – aus Sicherheitsgründen heißt es offiziell. Um mit den Taliban zu verhandeln, bedarf es jetzt der Vermittlung zum Beispiel von deutscher oder britischer Seite. Das ist auch nötig, sagt unser USA-Korrespondent, denn noch immer sind – neben deutschen Ortskräften – auch US-Bürger in Afghanistan.

133 Tote, fast 9.000 zerstörte Häuser im Kreis Ahrweiler. Das ist die verheerende Bilanz der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz Mitte Juli. Wie konnte es dazu kommen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Mainzer Landtag heute in einer Sondersitzung. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich in einer Regierungserklärung dazu äußern, wie weit die Aufräumarbeiten vorangeschritten sind, wie es um die Hilfen für die Menschen bestellt ist und um den Wiederaufbaufonds. Nach der Erklärung ist eine Aussprache der Fraktionen vorgesehen. Zudem soll eine Enquete-Kommission eingesetzt werden, die unter anderem Empfehlungen zur besseren Vorsorge für künftige Hochwasser-Ereignisse erarbeiten soll.