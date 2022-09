Ende der Schein-Referenden: "Putin wird sofort Fakten schaffen"

Die Schein-Referenden in der Ukraine sind zu Ende. Nach russischen Angaben hat sich eine deutliche Mehrheit für den Anschluss der jeweiligen Region an Russland ausgesprochen - angeblich zwischen 87 und 99 Prozent. Die nächsten Schritte der russischen Führung seien abzusehen, sagt Susanne Schattenberg. Sie ist Professorin an der Uni Bremen und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa. "Putin wird sofort Fakten schaffen", sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Was das bedeutet, hören Sie im Audio.