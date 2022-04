Ende der Isolations-Pflicht: Worauf Corona-Infizierte achten sollten

Die Bundesregierung setzt auf weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie. Ab dem 1. Mai besteht für Menschen mit einer Corona-Infektion nur noch eine dringende Empfehlung, sich in Isolation zu begeben. Eine Anordnung des Gesundheitsamtes sei nicht mehr vorgesehen. Ausgenommen von dieser Neuregelung seien Beschäftigte in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen.

Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, bewertete diese Neuausrichtung als pragmatische Entscheidung der Politik. "Natürlich würde man sich virologisch etwas anderes wünschen", sagte er, "aber bei dem hohen Infektionsdruck, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, kommen die Gesundheitsämter nicht mehr hinterher, das zu kontrollieren und die Auflagen umzusetzen." Wer eine Corona-Infektion habe, solle verantwortungsvoll handeln. Dazu gehöre das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes genauso wie das Abstandhalten, empfiehlt der Virologe. Abgesehen davon gelte die alte Regel: "Wer krank ist, bleibt zu Hause."

Wie sich das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland voraussichtlich weiter entwickeln wird, erläutert Jonas Schmidt-Chanasit im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.