Seit 2005 gibt es das Europäische Emissionshandelssystem. Große Industriebetriebe, Energieversorger oder Fluggesellschaften müssen für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, ein Zertifikat erwerben, also Geld bezahlen. Das soll für mehr Klimaschutz sorgen. Soweit die Theorie. Werner & Tobi diskutieren: Wirkt dieser Emissionshandel? Was sind seine Stärken und Schwächen? Warum sind so viele Branchen davon ausgeschlossen? Und wie wirkt sich die Einführung eines CO2-Preises ab 2021 in Deutschland aus?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.